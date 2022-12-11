Зеленский обсудил с Эрдоганом возможное расширение зернового коридора
Президент Владимир Зеленский 11 декабря в телефонном разговоре с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом поблагодарил за приют для украинских детей и сотни генераторов для наших городов.
– Продолжил диалог с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Поблагодарил за приют украинских детей и сотни генераторов для наших городов, – подчеркнул глава государства.
В разговоре Зеленский акцентировал внимание на поддержке Турцией украинской инициативы GrainFromUkraine.
Лидеры государств также обсудили дальнейшую работу и возможное расширение зернового коридора.
До этого сегодня Эрдоган разговаривал с российским диктатором Владимиром Путиным.
17 ноября соглашение о вывозе украинской агропродукции зерновым коридором в Черном море было продлено еще на четыре месяца.
Гарантами выполнения инициативы остались ООН и Турция.