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Факты / Україна / Политика

Зеленский обсудил с Эрдоганом возможное расширение зернового коридора

Валентина Летяк, редактор ленты
Ердоган і Зеленський
Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский 11 декабря в телефонном разговоре с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом поблагодарил за приют для украинских детей и сотни генераторов для наших городов.

– Продолжил диалог с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Поблагодарил за приют украинских детей и сотни генераторов для наших городов, – подчеркнул глава государства.

В разговоре Зеленский акцентировал внимание на поддержке Турцией украинской инициативы GrainFromUkraine.

Лидеры государств также обсудили дальнейшую работу и возможное расширение зернового коридора.

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До этого сегодня Эрдоган разговаривал с российским диктатором Владимиром Путиным.

17 ноября соглашение о вывозе украинской агропродукции зерновым коридором в Черном море было продлено еще на четыре месяца.

Гарантами выполнения инициативы остались ООН и Турция.

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