Зеленский обсудил с Эрдоганом возможное расширение зернового коридора

Декабрь, 11 в 17:09

Президент Владимир Зеленский 11 декабря в телефонном разговоре с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом поблагодарил за приют для украинских детей и сотни генераторов для наших городов.

– Продолжил диалог с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Поблагодарил за приют украинских детей и сотни генераторов для наших городов, – подчеркнул глава государства.

В разговоре Зеленский акцентировал внимание на поддержке Турцией украинской инициативы GrainFromUkraine.

Лидеры государств также обсудили дальнейшую работу и возможное расширение зернового коридора.

Сейчас смотрят

До этого сегодня Эрдоган разговаривал с российским диктатором Владимиром Путиным.

17 ноября соглашение о вывозе украинской агропродукции зерновым коридором в Черном море было продлено еще на четыре месяца.

Гарантами выполнения инициативы остались ООН и Турция.