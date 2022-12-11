Зеленський обговорив з Ердоганом можливе розширення зернового коридору

Грудень, 11 в 17:09

Президент Володимир Зеленський 11 грудня у телефонній розмові з турецьким колегою Реджепом Ердоганом подякував за прихисток для українських дітей та сотні генераторів для наших міст.

– Продовжив діалог із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Подякував за прихисток українських дітей та сотні генераторів для наших міст, – наголосив глава держави.

У розмові Зеленський акцентував увагу на підтримці Туреччиною української ініціативи GrainFromUkraine.

Лідери держав також обговорили подальшу роботу і можливе розширення зернового коридору.

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Перед цим сьогодні Ердоган розмовляв з російським диктатором Володимиром Путіним.

17 листопада угоду про вивезення української агропродукції зерновим коридором у Чорному морі продовжили ще на чотири місяці.

Гарантами виконання ініціативи залишилися ООН та Туреччина.