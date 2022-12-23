Грудень, 23 в 17:55

Президент Володимир Зеленський озвучив низку ключових завдань для українських дипломатів, над якими вони мають працювати в 2023 році.

Про це він поінформував під час виступу на Конференції послів України під назвою Війна і нові горизонти у світі.

– Якщо ми будемо відпочивати, якщо ми з вами будемо розслаблені, у нас не буде ні Конституції України, ні нашої держави. Ми з вами маємо спати менше, ніж ворог, думати більше, ніж ворог, ризикувати ефективніше, ніж ворог, та спілкуватися зі світом якісніше, постійно, – зазначив президент.

Він додав, що на дипломатичному фронті потрібно робити все можливе та неможливе, формально та неформально, щоб зміцнити захист України, гарантувати безпеку українців та прискорити перемогу. Це ті критерії, за якими Зеленський має намір оцінювати ефективність кожного дипломата.

Зараз дивляться

Серед важливих напрямів роботи українських дипломатів у 2023 році Зеленський виділив такі:

1. Початок переговорів про вступ України до Європейського Союзу.

2. Підготовка до саміту НАТО та забезпечення для України конкретних результатів цього заходу.

3. Постійна робота над задоволенням оновлених оборонних потреб Збройних сил України.

4. Робота над відновленням української енергосистеми після атак РФ, а також реалізація Fast Recovery Plan (плану швидкого відновлення). Президент закликав дипломатів тісно співпрацювати з цих питань з Кабінетом міністрів, Офісом президента, міжнародними організаціями та країнами-партнерами, щоб втілити в життя наявні домовленості.

5. Нові потужні пакети санкцій проти РФ.

– Країна-терорист повинна відчувати реальний тиск, і на це мають бути спрямовані саме ваші дії – дії нашого дипломатичного корпусу, – пояснив Зеленський.

6. Створення міжнародного спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ та притягнення російських воєнних злочинців до відповідальності. Президент закликав дипломатів працювати над тим, щоб якомога більше країн це підтримали.

7. Допомога в пошуку та блокуванні активів РФ, пов’язаних не лише з державними чиновниками, а також і з російським бізнесом, який підтримує війну.

– Всі ці кошти будуть спрямовані на відновлення України. Робіть усе, щоб країни, у яких ви працюєте, допомагали будувати відповідний компенсаційний дієвий механізм, – пояснив Зеленський.

8. Максимальна підтримка громадян України.

– Їм дуже складно. Працюйте для того, щоб наші люди поверталися в державу і щоб усі їхні права та законні інтереси в країнах перебування були задоволені. Українська ідентичність, українські культурні, освітні, інформаційні та соціальні потреби мають бути задоволені, – наголосив президент.

Він додав, що якщо всі ці завдання вдасться реалізувати, то 2023 рік стане “справді переможним для нас усіх”.

Крім того, Зеленський нагадав про необхідність реалізації української формули миру. Вона містить конкретні завдання та пункти, які допоможуть відновити територіальну цілісність України, гарантувати безпеку українцям.

– Реалізація всіх названих мною завдань – не лише конкретний план роботи на наступний рік. Маємо розуміти: це і є наша перемога, це і є елементи цієї перемоги. Реалізуємо конкретне завдання – прискорюємо перемогу для України… Найголовніше завдання для всіх нас із вами – це перемога у цій війні. Ми повинні, і ми її здобудемо! – заявив президент.

Нещодавно посол США в Україні Бріджит Брінк повідомила, що Сполучені Штати Америки та інші країни Великої сімки (G7) підтримують мирний план із 10 пунктів, який представив президент Володимир Зеленський. Вона зазначила, що це може бути планом завершення війни.