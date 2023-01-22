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Факты / Україна / Политика

Лозинского уволили с должности замминистра инфраструктуры

Валентина Чорна, редактор ленты
Василь Лозинський

Василия Лозинского уволили с должности заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Соответствующее решение в воскресенье, 22 января, принял Кабинет министров. Об этом сообщил глава Мининфраструктуры Александр Кубраков.

Накануне сотрудники НАБУ и САП задержали Лозинского при получении взятки в размере $400 тыс.

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Эти средства он получил при содействии в заключении договоров по закупке оборудования и техники. Речь идет об альтернативных источниках света, тепла и водоснабжения для украинцев зимой.

Уголовное производство было зарегистрировано в сентябре 2022 года.

Как сообщил Кубраков, он поручил команде министерства начать проверку всех действующих проектов Минрегиона, в том числе за бюджетные средства, средства международных финансовых учреждений и проектов технической помощи.

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