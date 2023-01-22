Лозинського звільнили з посади заступника міністра інфраструктури
Василя Лозинського звільнили з посади заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України.
Відповідне рішення у неділю, 22 січня, ухвалив Кабінет міністрів. Про це повідомив глава Мінінфраструктури Олександр Кубраков.
Напередодні співробітники НАБУ та САП затримали Лозинського під час отримання хабаря в розмірі $400 тис.
Ці кошти він одержав за сприяння в укладанні договорів на закупівлю обладнання та техніки. Йдеться про альтернативні джерела світла, тепла і водопостачання для українців взимку.
Кримінальне провадження було зареєстровано у вересні 2022 року.
Як повідомив Кубраков, він дав доручення команді міністерства розпочати перевірку усіх чинних проєктів Мінрегіону, зокрема за бюджетні кошти, кошти міжнародних фінансових установ та проєктів технічної допомоги.