Лозинського звільнили з посади заступника міністра інфраструктури

Василя Лозинського звільнили з посади заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Відповідне рішення у неділю, 22 січня, ухвалив Кабінет міністрів. Про це повідомив глава Мінінфраструктури Олександр Кубраков.

Напередодні співробітники НАБУ та САП затримали Лозинського під час отримання хабаря в розмірі $400 тис.

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Ці кошти він одержав за сприяння в укладанні договорів на закупівлю обладнання та техніки. Йдеться про альтернативні джерела світла, тепла і водопостачання для українців взимку.

Кримінальне провадження було зареєстровано у вересні 2022 року.

Як повідомив Кубраков, він дав доручення команді міністерства розпочати перевірку усіх чинних проєктів Мінрегіону, зокрема за бюджетні кошти, кошти міжнародних фінансових установ та проєктів технічної допомоги.