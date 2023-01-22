Январь, 22 в 14:33

В Национальном антикоррупционном бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуре раскрыли подробности разоблачения на получении взятки в 400 тыс. долларов замминистра развития общин, территорий и инфраструктуры.

Об этом говорится в сообщениях, опубликованных на официальных страницах ведомств.

Имя и фамилию задержанного взяточника не называют, но вчера Мининфраструктуры подтвердило информацию СМИ о задержании за хищение госсредств Василия Лозинского, который был первым заместителем, а также временно исполнял обязанности министра развития общин и территорий.

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Правоохранители сообщают, что летом 2022 года Кабмин выделил на восстановление объектов критической инфраструктуры и обеспечение граждан в зимний период светом, теплом и водоснабжением 1,68 млрд гривен.

Однако позже следствие установило, что ряд должностных лиц центральных и региональных органов исполнительной власти решили присвоить часть этих средств.

В сговоре с группой посредников чиновники обеспечили заключение договоров о закупках по завышенной стоимости с предопределенными предпринимателями.

Те же должны были передать чиновникам 280 млн гривен за “победу” в тендерах – это разница между реальной стоимостью услуг и закупочной.

В офисе предприятий во время обысков обнаружили и изъяли 920 тысяч гривен и 38,7 тысяч долларов.

Действия задержанного предварительно квалифицировали как подкуп лица, оказывающего публичные услуги, а также присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением (ч. 4 ст. 368, ч. 5 ст. 191 УК Украины).

По первой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет. За второй – от 7 до 12 лет.

Кроме того, по обеим статьям лицо может лишить права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

Ранее мининфраструктура объявила, что Лозинского уволят с должности.