Январь, 21 в 21:35

Задержанного заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Василия Лозинского планируют уволить с должности из-за хищения бюджетных средств.

Об этом говорится в сообщении Министерства инфраструктуры Украины. В учреждении отмечают, что СМИ сообщили об обысках НАБУ и задержании заместителя министра, поэтому в Министерстве готовы полностью способствовать расследованию.

— Сегодня стало известно о задержании Василия Лозинского и. о. министра развития общин и территорий Украины. По информации СМИ, НАБУ провело обыски, задержали заместителя министра. Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины оказывает полное содействие следствию. Василий Лозинский будет уволен с занимаемой должности, — говорится в сообщении.

В Мининфраструктуре отмечают, что соответствующее распоряжение о подготовке необходимых документов уже предоставлено вице-премьер-министром по восстановлению Украины Александром Кубраковым.

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Ранее Украинская правда со ссылкой на собственные источники сообщила, что Лозинского обвиняют в получении взятки в размере $400 тыс. во время закупки генераторов. В УП отмечают, что полная сумма закупки составляла 1,8 млрд грн.

В НАБУ пока не комментировали информацию о задержании и вручении подозрения Василию Лозинскому в хищении бюджетных средств.

Фото: Минрегион