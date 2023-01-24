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Факты / Україна / Политика

Зеленский надеется на поддержку Финляндии по поводу вступления Украины в НАТО

Валентина Чорна, редактор ленты
Зеленський і президент Фінляндії
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что Финляндия поддержит Украину на пути в НАТО.

Об этом он заявил на пресс-конференции после встречи с лидером Финляндии Саули Ниинисте.

— Мы поддерживаем Финляндию и Швецию на пути в Альянс, присоединению к самой мощной на сегодняшний день платформе безопасности. Мы хотели бы, поскольку сегодня мы поддерживаем эти шаги, чтобы завтра мы не шли по этой дороге в одиночестве, — сказал он.

Зеленский подчеркнул, что для вступления в НАТО Украина должна построить стойкую армию, а эта стойкость зависит от поддержки многих государств.

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– Соединенные Штаты оказывают наибольшую поддержку, Британия, страны Европейского континента, страны Азии, Африки – очень важно, чтобы они были на стороне Украины, на стороне правды и усиливали нашу армию, кто чем может. Сегодня мы говорили о создании отдельной платформы, чтобы усилить Украину бронированной техникой, включая танки. Рад, что Финляндия будет занимать там свое место, – сказал он.

Также Зеленский поблагодарил лидера Финляндии за поддержку Украины и гуманитарную помощь.

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