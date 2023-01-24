Зеленський сподівається на підтримку Фінляндії щодо вступу України в НАТО

Січень, 24 в 17:19

Президент України Володимир Зеленський сподівається, що Фінляндія підтримає Україну на шляху до НАТО.

Про це він заявив на пресконференції після зустрічі з лідером Фінляндії Саулі Нііністьо.

– Ми підтримуємо Фінляндію та Швецію на шляху до Альянсу, приєднання до найпотужнішої на сьогодні безпекової платформи. Ми хотіли б, оскільки сьогодні ми підтримуємо ці кроки, щоб завтра ми не йшли цією дорогою на самоті, – сказав він.

Зеленський наголосив, що для вступу в НАТО Україна має побудувати стійку армію, а ця стійкість залежить від підтримки багатьох держав.

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– Сполучені Штати надають найбільшу підтримку, Британія, країни Європейського континенту, країни Азії, Африки – дуже важливо, щоб вони були на боці України, на боці правди і посилювали нашу армію, хто чим може. Сьогодні ми говорили про створення окремої платформи, щоб посилити Україну броньованою технікою, включно з танками. Радий, що Фінляндія буде займати там своє місце, – сказав він.

Також Зеленський подякував лідеру Фінляндії за підтримку України та гуманітарну допомогу.