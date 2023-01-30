Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль имеет амбициозный двухлетний график, чтобы реализовать план вступления Украины в ЕС.

Об этом он заявил в интервью Politico.

— У нас очень амбициозный план присоединиться к Европейскому Союзу в течение следующих двух лет. Поэтому мы ожидаем, что в этом году, в 2023 году, у нас уже может быть эта предварительная стадия переговоров, — сказал Шмыгаль.

Тем не менее европейские лидеры не столь оптимистичны по поводу Украины.

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в прошлом году, что до присоединения Украины могут пройти десятилетия.

Даже лидеры ЕС, которые поддержали предоставление Украине статуса кандидата на саммите в июне прошлого года, в частном порядке признают, что перспектива фактического вступления Украины в ЕС отдалена на несколько лет.

В конце концов, страны-кандидаты, такие как Сербия, Турция и Черногория, ждали много лет. Анкара — с 1999 года.

Близкие союзники Украины в ЕС, такие как Польша и страны Балтии, решительно поддерживают стремление Киева к членству в блоке, особенно в свете войны с Россией.

Напомним, что 3 февраля в Киеве состоится саммит Украина-ЕС, который, очевидно, будет посвящен этой теме. Шмыгаль надеется, что Украина сможет сделать существенный рывок вперед в отдельных сферах — соглашение о безвизовом режиме для промышленных товаров, приостановление пошлины на украинский экспорт еще на год, а также прогресс относительно присоединения к платежной схеме SEPA (Единая европейская сеть расчетов) и включение Украины в зону мобильного роуминга ЕС.

— Мы ожидаем прогресса и ускорения на нашем пути к подписанию этих соглашений, — подчеркнул глава правительства.

Также Шмыгаль выразил надежду, что Украине достаточно быстро удастся преодолеть коррупцию, хотя “родилась” она не вчера.