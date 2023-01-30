Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль має амбітний дворічний графік, щоб реалізувати план вступу України до ЄС.

Про це він заявив в інтерв’ю Politico.

– Ми маємо дуже амбітний план приєднатися до Європейського Союзу протягом наступних двох років. Тому ми очікуємо, що цього року, 2023 року, у нас уже може бути ця попередня стадія переговорів, – сказав Шмигаль.

Проте європейські лідери не такі оптимістичні з приводу України.

Зараз дивляться

Президент Франції Еммануель Макрон заявив торік, що до приєднання України можуть минути десятиліття.

Навіть лідери ЄС, які підтримали надання Україні статусу кандидата на саміті у червні минулого року, у приватних розмовах визнають, що перспектива фактичного вступу України до ЄС віддалена на кілька років.

Зрештою, країни-кандидати, як-то Сербія, Туреччина та Чорногорія, чекали багато років, Анкара – з 1999 року.

Близькі союзники України в ЄС, такі як Польща та країни Балтії, рішуче підтримують прагнення Києва до членства в блоці, особливо у світлі війни з Росією.

Нагадаємо, що 3 лютого у Києві відбудеться саміт Україна-ЄС, який, вочевидь, буде присвячений цій темі. Шмигаль сподівається, що Україна зможе зробити суттєвий ривок вперед в окремих сферах – угода про безвізовий режим для промислових товарів, призупинення мита на український експорт ще на рік, а також матиме прогрес щодо приєднання до платіжної схеми SEPA (Єдина європейська мережа розрахунків) та включення України до зони мобільного роумінгу ЄС.

– Ми очікуємо прогресу та прискорення на нашому шляху до підписання цих угод, – наголосив очільник уряду.

Також Шмигаль висловив сподівання, що Україні досить швидко вдасться подолати корупцію, хоча “народилася” вона не вчора.