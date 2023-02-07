Не обязательно станет первым: Кулеба назвал F-16 базовым истребителем для Украины

Февраль, 06 в 22:20

На данный момент продолжается работа по разблокированию решения о предоставлении Украине странами-партнерами первой эскадрильи иностранных боевых самолетов.

Об этом в эфире телемарафона Единые новости рассказал глава МИД Дмитрий Кулеба.

— Не важно, будет ли это американский F-16, шведский Gripen, французский Mirage или Rafale, или Eurofighter. Важно открыть позицию, снять табу и получить первую эскадрилью самолетов. Потом уже будем определяться, учитывая доступность рынка и обслуживания, на какую модель делать основную ставку, — сказал министр.

Кулеба отметил, что с точки зрения массовости на рынке и доступности обслуживания базовой моделью для Украины является американский F-16. Однако не обязательно именно эта модель станет первым иностранным боевым самолетом, который получит Украина.

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Он подчеркнул, что сейчас важно разблокировать предоставление иностранных боевых самолетов как таковых.

– Я не сомневаюсь, что мы откроем опцию поставки боевых самолетов. И здесь МИД, Минобороны, Офис президента, лично президент Владимир Зеленский — вся команда работает над тем, чтобы открыть эту последнюю закрытую дверь, — подчеркнул он.

По словам Кулебы, предоставлению Украине боевых самолетов мешают лишь психологические барьеры стран-партнеров, и такие же препятствия в свое время мешали получению РСЗО Himars, ЗРК Patriot и западных танков, однако разблокировать поставки этих типов вооружения позже удалось.

Министр отметил, что никакие опасения партнеров относительно передачи предыдущих типов вооружения Украине не оправдались, поэтому решение по самолетам следует принимать как можно скорее.