Не обов’язково стане першим: Кулеба назвав F-16 базовим винищувачем для України

Лютий, 06 в 22:20

Наразі триває робота над розблокуванням рішення щодо надання Україні країнами-партнерами першої ескадрильї іноземних бойових літаків.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини розповів очільник МЗС Дмитро Кулеба.

— Не принципово, чи це буде американський F-16, шведський Gripen, французький Mirage або Rafale, або Eurofighter. Важливо відкрити позицію, зняти табу і отримати першу ескадрилью літаків. Потім вже визначатимемося, враховуючи доступність на ринку та обслуговування, на яку модель робити основну ставку, – сказав міністр.

Кулеба зазначив, що з погляду масовості на ринку та доступності обслуговування базовою моделлю для України є американський F-16. Однак не обов’язково саме ця модель стане першим іноземним бойовим літаком, який отримає Україна.

Зараз дивляться

Він наголосив, що наразі важливо розблокувати надання іноземних бойових літаків як таких.

— Я не сумніваюся, що ми відкриємо опцію поставки бойових літаків. І тут МЗС, Міноборони, Офіс президента, особисто президент Володимир Зеленський – вся команда працює над тим, щоб відкрити ці останні закриті двері, – наголосив він.

За словами Кулеби, наданню Україні бойових літаків заважають лише психологічні бар’єри країн-партнерів, і такі ж перешкоди свого часу заважали отриманню РСЗВ Himars, ЗРК Patriot та західних танків, проте розблокувати постачання цих типів озброєння згодом вдалося.

Міністр зазначив, що жодні побоювання партнерів щодо передання попередніх типів озброєння Україні не справдилися, тому рішення щодо літаків слід ухвалювати якнайшвидше.