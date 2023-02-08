Данилов не исключает попыток наступления РФ в Харьковской и Запорожской областях

Февраль, 08 в 10:53

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов не исключает нового наступления войск РФ в Харьковской области, откуда они были выбиты ВСУ еще летом прошлого года, а также в Запорожской области. Об этом он заявил в интервью Reuters.

– Попытки наступления на Харьковском или Запорожском направлении, конечно, будут. Насколько они будут успешными, будет зависеть от нас, – подчеркнул он.

По его словам, Россия также не отказалась от планов полностью захватить Донецкую и Луганскую области, и постарается достичь наглядных результатов к годовщине своего полномасштабного вторжения 24 февраля.

А попытки РФ повторно наступать со стороны Белоруссии Данилов считает сомнительными, потому что “там явно недостаточно сил”.

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