Данилов не исключает попыток наступления РФ в Харьковской и Запорожской областях
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов не исключает нового наступления войск РФ в Харьковской области, откуда они были выбиты ВСУ еще летом прошлого года, а также в Запорожской области. Об этом он заявил в интервью Reuters.
– Попытки наступления на Харьковском или Запорожском направлении, конечно, будут. Насколько они будут успешными, будет зависеть от нас, – подчеркнул он.
По его словам, Россия также не отказалась от планов полностью захватить Донецкую и Луганскую области, и постарается достичь наглядных результатов к годовщине своего полномасштабного вторжения 24 февраля.
А попытки РФ повторно наступать со стороны Белоруссии Данилов считает сомнительными, потому что “там явно недостаточно сил”.
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Фото: РНБО
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