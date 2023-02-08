Данілов не виключає спроб наступу РФ у Харківській та Запорізькій областях

Лютий, 08 в 10:53

Секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов не виключає нового наступу військ РФ у Харківській області, звідки їх вибили ЗСУ ще влітку минулого року, а також в Запорізькій області. Про це він заявив в інтерв’ю Reuters.

– Спроби наступу на Харківському або Запорізькому напрямку, звичайно, будуть. Наскільки вони будуть успішними, залежатиме від нас, – наголосив він.

За його словами, Росія також не відмовилася від планів повністю захопити Донецьку і Луганську області, і намагатиметься досягти наочних результатів до річниці свого повномасштабного вторгнення 24 лютого.

А спроби РФ повторно наступати з боку Білорусі Данілов вважає сумнівними, тому що “там явно недостатньо сил”.

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