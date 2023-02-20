Февраль, 20 в 12:05

Президент США Джо Байден 20 февраля прибыл с официальным визитом в Киев. Это исторический день, поскольку между нынешним и предыдущим визитом американских лидеров в Украину почти 15 лет.

Обновлено в 12:05. Президент Украины Владимир Зеленский показал совместное фото с президентом США Джозефом Байденом, который прибыл сегодня в Киев.

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В сети появились кадры, которые подтверждают, что Байден в Киеве. Камеры зафиксировали его вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Еще кадры Байдена и Зеленского.

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Об этом сообщил корреспондент немецкого Bild Юлиан Репке.

– Байден в Киеве – городе, который должен был уже 360 дней находиться под контролем России. Каков сильный знак диктатору Путин, – написал он.

Biden in Kiew. Einer Stadt, die seit 360 Tagen unter russischer Kontrolle hätte stehen sollen. Was für ein starkes Zeichen an Diktator Putin. — Julian Röpcke???????? (@JulianRoepcke) February 20, 2023



Приезд американского президента в Украину стал настоящей неожиданностью. С самого утра в Киеве перекрыли центр, также есть ограничения движения на Шулявском мосту.

Ранее планировалось, что 20 февраля президент США Джо Байден прибудет в Польшу, где пробудет до 22 февраля. А во вторник, 21 февраля, выступит с речью в королевском дворце Аркады Кубицкого, во время которой коснется войны в Украине.

Фото: скрин видео