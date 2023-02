Президент США Джо Байден 20 февраля прибыл с официальным визитом в Киев. Это исторический день, поскольку между нынешним и предыдущим визитом американских лидеров в Украину почти 15 лет.

Обновлено в 12:05. Президент Украины Владимир Зеленский показал совместное фото с президентом США Джозефом Байденом, который прибыл сегодня в Киев.

В сети появились кадры, которые подтверждают, что Байден в Киеве. Камеры зафиксировали его вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Еще кадры Байдена и Зеленского.

Об этом сообщил корреспондент немецкого Bild Юлиан Репке.

Biden in Kiew. Einer Stadt, die seit 360 Tagen unter russischer Kontrolle hätte stehen sollen. Was für ein starkes Zeichen an Diktator Putin.

— Julian Röpcke???????? (@JulianRoepcke) February 20, 2023