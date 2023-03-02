СБУ передала в суд дела в отношении 41 депутата Госдумы РФ, которые голосовали за признание “ЛДНР”
Собраны неопровержимые доказательства вины еще 41 депутата Госдумы РФ, которые способствовали захвату части восточных регионов Украины, когда 15 февраля 2022 года поддержали обращение к российскому диктатору Владимиру Путину о необходимости признания “независимости” так называемых ЛДНР.
Уже через неделю они также проголосовали за ратификацию “договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи” между РФ и террористическими организациями “ЛДНР”, который Путин использовал для объявления “СВО”.
На основании собранных доказательств СБУ объявила российским политикам подозрение по ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и передала соответствующие производства в суд.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 15 лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества.
23 января СБУ передала в суд обвинительные акты в отношении 55 депутатов Госдумы РФ, которые 15 февраля 2022 года поддержали обращение к российскому диктатору Владимиру Путину с просьбой признать “независимость” так называемых ЛНР и ДНР. В целом за это постановление проголосовал 351 депутат.