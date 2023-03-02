Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна / Политика

СБУ передала в суд дела в отношении 41 депутата Госдумы РФ, которые голосовали за признание “ЛДНР”

Валентина Летяк, редактор ленты
держдума рф
Фото: Depositphotos

Собраны неопровержимые доказательства вины еще 41 депутата Госдумы РФ, которые способствовали захвату части восточных регионов Украины, когда 15 февраля 2022 года поддержали обращение к российскому диктатору Владимиру Путину о необходимости признания “независимости” так называемых ЛДНР.

Уже через неделю они также проголосовали за ратификацию “договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи” между РФ и террористическими организациями “ЛДНР”, который Путин использовал для объявления “СВО”.

На основании собранных доказательств СБУ объявила российским политикам подозрение по ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и передала соответствующие производства в суд.

Сейчас смотрят

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 15 лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

23 января СБУ передала в суд обвинительные акты в отношении 55 депутатов Госдумы РФ, которые 15 февраля 2022 года поддержали обращение к российскому диктатору Владимиру Путину с просьбой признать “независимость” так называемых ЛНР и ДНР. В целом за это постановление проголосовал 351 депутат.

Читайте
ДБР сообщило о подозрении заместителю главы российской Думы

Источник: СБУ
Теги: , , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка