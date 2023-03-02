СБУ передала до суду справи щодо 41 депутата Держдуми РФ, які голосували за визнання “ЛДНР”

Березень, 02 в 16:08

Зібрано беззаперечні докази провини ще 41 депутата Держдуми РФ, які сприяли захопленню частини східних регіонів України, коли 15 лютого 2022 року підтримали звернення до російського диктатора Володимира Путіна про необхідність визнання “незалежності” так званих ЛДНР.

Вже за тиждень вони також проголосували за ратифікацію “договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи” між РФ та терористичними організаціями “ЛДНР”, який Путін використав для оголошення “СВО”.

На підставі зібраних доказів СБУ оголосила російським політикам підозру за ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України) та передала відповідні провадження до суду.

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Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

23 січня СБУ передала до суду обвинувальні акти щодо 55 депутатів Держдуми РФ, які 15 лютого 2022 року підтримали звернення до російського диктатора Володимира Путіна з проханням визнати “незалежність” так званих ЛНР і ДНР. Загалом за цю постанову проголосував 351 депутат.