Березень, 10 в 15:24

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла, що російський ворог запустив чергову інформаційну атаку щодо ситуації навколо Бахмута.

За її словами, росіяни запускають велику кількість начебто інсайдерської інформації про якісь суперечності між військово-політичним керівництвом України щодо рішень відносно Бахмута.

Зокрема йдеться про те, що начебто президент Володимир Зеленський, головнокомандувач Валерій Залужний і командувач Сухопутними військами Олександр Сирський мають різні позиції щодо утримання позицій навколо Бахмута. Проте це не так.

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Ганна Маляр наголошує, що вороги намагаються дискредитувати особисто командувача Сухопутних військ; вигадують політичні підтексти воєнних рішень.

Також у РФ намагаються показати, що вони своїх бережуть, а наше командування нібито не рахується з життями.

– Насправді все навпаки. Про що свідчить співвідношення загиблих – в них у декілька разів вище, і тактика бойових дій, – наголосила Ганна Маляр.

Для чого російським загарбникам потрібне поширення такої інформації: найголовніше – посіяти в нашому суспільстві дискусію про те, чи варто захищати Бахмут.

Ворог намагається акцентувати на тому, що цей напрямок не настільки й важливий.

– Але з огляду те, скільки інформаційних зусиль та ресурсів вони для цього залучили – саме вони (окупанти. – Ред.) вважають цей напрямок стратегічним, – зауважила заступниця міністра оборони.

Також ворог намагається посіяти сумнів і недовіру до наших військових рішень та людей, які їх ухвалюють.

– Наше демократичне суспільство завжди потрапляє у цю пастку. Але під час війни ми повинні просто довіряти рішенням військових. Це їхня відповідальність, – підсумувала Ганна Маляр.

Раніше повідомлялося, що у Бахмуті ЗСУ знищили більшість ПВК Вагнера.

Джерело: Ганна Маляр