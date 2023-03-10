Деморализованные и почти мертвые: в Бахмуте ВСУ уничтожили большую часть ЧВК Вагнера
В Бахмуте ВСУ уничтожили большую часть ЧВК Вагнера. Моральное и психологическое состояние российских военных очень низкое.
Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Восточной группировки Сергей Череватый.
Судя по перехватам и обращениям руководителя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, у него есть конфликты с командованием операцией, а его наемники оскорбляют военное руководство России.
– Она (группировка Вагнера) понесла существенные потери и, можно сказать, большая ее часть погибла на Бахмутских полях, – сказал представитель.
Череватый отметил, что бесславная история частной военной компании Вагнера скоро может закончиться.
Он добавил, что удержание Бахмута важно, ведь здесь обескровливается противник и выбиваются его лучшие подразделения. Отметив, что так называемая вторая армия мира не может взять районный центр – это очень мощный информационно-психологический фактор влияния на командиров и военных РФ.
Ранее мы рассказывали, что РФ применяет снятую с вооружения технику и усиливает свои войска в районе Бахмута Донецкой области.