Деморализованные и почти мертвые: в Бахмуте ВСУ уничтожили большую часть ЧВК Вагнера

Март, 10 в 14:58

В Бахмуте ВСУ уничтожили большую часть ЧВК Вагнера. Моральное и психологическое состояние российских военных очень низкое.

Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Восточной группировки Сергей Череватый.

Судя по перехватам и обращениям руководителя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, у него есть конфликты с командованием операцией, а его наемники оскорбляют военное руководство России.

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– Она (группировка Вагнера) понесла существенные потери и, можно сказать, большая ее часть погибла на Бахмутских полях, – сказал представитель.

Череватый отметил, что бесславная история частной военной компании Вагнера скоро может закончиться.

Он добавил, что удержание Бахмута важно, ведь здесь обескровливается противник и выбиваются его лучшие подразделения. Отметив, что так называемая вторая армия мира не может взять районный центр – это очень мощный информационно-психологический фактор влияния на командиров и военных РФ.

Ранее мы рассказывали, что РФ применяет снятую с вооружения технику и усиливает свои войска в районе Бахмута Донецкой области.