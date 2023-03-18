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Факты / Україна / Политика

Оксен Лисовой станет министром образования — народный депутат

Юля Захарченко, редактор ленты
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Оксен Лисовой станет министром образования — народный депутат

Директор Малой академии наук Оксен Лисовой, вероятно, станет министром образования и науки Украины.

Об этом заявил народный депутат Украины Ярослав Железняк. По его словам, в дальнейшем будут еще кадровые ротации.

— Вместо Шкарлета министром образования будет директор Малой академии наук Оксен Лисовой. Очень хороший выбор. Это не единственные кадровые ротации, которые планируются на ближайшую пленарную неделю, — отметил он.

Ранее появилась неподтвержденная информация, что Сергей Шкарлет вскоре уйдет с должности министра образования и науки Украины, которую занимал с декабря 2020 года.

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По неофициальным сведениям, решение об отставке Шкарлета приняли на самом высоком уровне.

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Фото: Оксен Лисовой

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