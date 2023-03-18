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Факти / Україна / Політика

Оксен Лісовий стане міністром освіти – народний депутат

Юля Захарченко, редакторка стрічки
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Оксен Лісовий стане міністром освіти – народний депутат

Директор Малої академії наук Оксен Лісовий, ймовірно, стане міністром освіти та науки України.

Про це заявив народний депутат України Ярослав Железняк. За його словами, надалі будуть ще кадрові ротації.

– Замість Шкарлета міністром освіти буде директор Малої академії наук Оксен Лісовий. Дуже гарний вибір. Це не єдині кадрові ротації, які плануються на найближчий пленарний тиждень, – зазначив він.

Раніше з’явилася непідтверджена інформація, що Сергій Шкарлет незабаром піде з посади міністра освіти та науки України, яку обіймав з грудня 2020 року.

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За неофіційними відомостями, рішення про відставку Шкарлета ухвалили на найвищому рівні.

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Фото: Оксен Лісовий

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