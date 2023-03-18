Оксен Лісовий стане міністром освіти – народний депутат
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Директор Малої академії наук Оксен Лісовий, ймовірно, стане міністром освіти та науки України.
Про це заявив народний депутат України Ярослав Железняк. За його словами, надалі будуть ще кадрові ротації.
– Замість Шкарлета міністром освіти буде директор Малої академії наук Оксен Лісовий. Дуже гарний вибір. Це не єдині кадрові ротації, які плануються на найближчий пленарний тиждень, – зазначив він.
Раніше з’явилася непідтверджена інформація, що Сергій Шкарлет незабаром піде з посади міністра освіти та науки України, яку обіймав з грудня 2020 року.
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За неофіційними відомостями, рішення про відставку Шкарлета ухвалили на найвищому рівні.
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Фото: Оксен Лісовий