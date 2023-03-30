Воспринимать будущее контрнаступление ВСУ как решающую битву опасно — Кулеба

Март, 30 в 14:35

Опасно воспринимать предстоящее весеннее контрнаступление ВСУ как решающий момент в войне.

Об этом заявил в интервью Financial Times глава МИД Дмитрий Кулеба.

— Мы должны всячески противостоять восприятию контрнаступления как решающей битвы в войне, — подчеркнул украинский дипломат.

По его словам, если это наступление не приведет к полному освобождению наших территорий, “некоторые могут сказать, что это была последняя решающая битва, и теперь надо думать об альтернативном сценарии”.

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Кулеба заявил, что в каждом правительстве стран-партнеров, которые поддерживают Украину, есть так называемое меньшинство, которое может начать настаивать на замедлении военной помощи и прекращении огня.

— Они везде: в Вашингтоне, Берлине, Париже, Лондоне. Они попытаются сделать что-то креативное вроде Минска-3, — сказал он.

Накануне министр обороны Алексей Резников заявил, что в Украине идет подготовка к весеннему контрнаступлению, которое должно начаться в течение апреля — мая, но сроки зависят от погоды.