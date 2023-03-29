Резников рассказал, когда Украина начнет контрнаступление

Март, 29 в 15:18

В Украине идет подготовка к весеннему контрнаступлению, которое должно начаться в течение апреля-мая. Сроки наступательных действий связаны с погодными условиями.

Об этом в интервью ERR рассказал министр обороны Алексей Резников.

Его спросили, когда можно будет увидеть переданные от союзников танки Leopard на фронте.

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– Вы увидите их в контратаке по решению нашего Генштаба. Уже планируется по нескольким направлениям. Это зависит от того, какой момент является наиболее подходящим, как они решат. Также все зависит от погодных условий. Весной наша земля очень влажная. Можно использовать только гусеничную технику. Думаю, в апреле-мае мы их увидим, – отметил он.

По мнению Резникова, в текущем году будут очень позитивные изменения для Украины. Так, министр уверен, что украинские военные продолжат освобождать временно оккупированные территории, как это было сделано в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской и Херсонской областях.

Отметим, что Украина, в частности, уже получила танки Leopard от Германии, Канады, Португалии и Польши.