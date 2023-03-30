Главные цели – военные объекты. В разведке рассказали, как РФ будет пытаться сорвать контрнаступление ВСУ

Март, 30 в 11:22

Россия возвращается к старой тактике – применению ракет и дронов. Новыми целями врага во время массированных атак могут стать военные объекты и пути снабжения западного оружия.

Об этом в интервью для Gazeta рассказал спикер ГУР Андрей Юсов.

Такими действиями, по мнению Юсова, Кремль планирует сорвать контрнаступление ВСУ, которое, по данным Минобороны Украины, должно начаться в апреле-мае.

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– Целью массовых ракетных ударов был блекаут и доведение до критического состояния энергетической инфраструктуры. Этот план провалился. Сейчас враг возвращается к использованию ракет и дронов, как это было во время изначальной тактики полномасштабного вторжения. То есть наиболее вероятными целями могут снова стать военные объекты, пути снабжения и все, что связано с подготовкой к продолжению процесса деоккупации украинских территорий. Враг будет пытаться сорвать наше наступление, – сказал он.

Напомним, накануне министр обороны Александр Резников заявил, что в Украине идет подготовка к весеннему контрнаступлению, которое должно начаться в течение апреля-мая. Сроки наступательных действий также связаны с погодными условиями.

По мнению Резникова, в текущем году будут очень позитивные изменения для Украины. Так, министр уверен, что украинские военные продолжат освобождать временно оккупированные территории, как это было сделано в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской и Херсонской областях.