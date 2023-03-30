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Факти / Україна / Політика

Сприймати майбутній контрнаступ ЗСУ як вирішальну битву небезпечно – Кулеба

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Дмитро Кулеба
Фото: МЗС

Небезпечно сприймати майбутній весняний контрнаступ ЗСУ як вирішальний момент у війні.

Про це заявив в інтерв’ю Financial Times глава МЗС Дмитро Кулеба.

– Ми повинні всіляко протистояти сприйняттю контрнаступу як вирішальної битви у війні, – наголосив український дипломат.

За його словами, якщо цей наступ не призведе до повного звільнення наших територій, “дехто може сказати, що це була остання вирішальна битва, і тепер треба думати про альтернативний сценарій”.

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Кулеба заявив, що у кожному уряді країн-партнерів, які підтримують Україну, є так звана меншість, яка може почати наполягати на уповільненні військової допомоги та припиненні вогню.

– Вони всюди: у Вашингтоні, Берліні, Парижі, Лондоні. Вони спробують зробити щось креативне на кшталт Мінська-3, – сказав він.

Напередодні міністр оборони Олексій Резніков заявив, що в Україні триває підготовка до весняного контрнаступу, який має розпочатись протягом квітня – травня, але терміни залежать від погоди.

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Джерело: Financial Times
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