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Политика
Валентина Летяк, редактор ленты

Данилов: Некоторые страны хотят посадить Украину за стол переговоров на условиях РФ

Олексій Данілов

В мире запущена масштабная кампания с участием представителей отдельных стран, чтобы заставить Украину начать переговоры со страной-агрессором на условиях России.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

— Сейчас просто идет такое нагнетание ситуации для того, чтобы как можно скорее посадить нас за стол переговоров на условиях России. Запущена очень большая кампания по этому поводу, много предложений из разных стран…Но имейте в виду, и я более чем уверен, что если мы будем о чем-то разговаривать, и президент примет такое решение, это будет только на условиях нашей страны, — подчеркнул он.

Данилов заверил, что никто не собирается сдавать национальные интересы, “как бы того не хотели представители некоторых стран, которые на сегодняшний день активно включились в эту ситуацию”.

На днях генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что пока не видит возможности для мирных переговоров между Украиной и РФ.

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Фото: СНБО

Война в Украине, Алексей Данилов, СНБО, Російська агресія, Україна-Росія
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