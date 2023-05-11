Данілов: Деякі країни хочуть посадити Україну за стіл переговорів на умовах РФ
У світі запущено масштабну кампанію за участі представників окремих країн, щоби змусити Україну до переговорів з країною-агресором на умовах Росії.
Про це в ефірі телемарафону Єдині новини заявив секретар РНБО Олексій Данілов.
– Зараз просто йде таке нагнітання ситуації, щоб якомога швидше посадити нас за стіл переговорів на умовах Росії. Запущена дуже велика кампанія з цього приводу, багато пропозицій із різних країн… Але майте на увазі, і я більш ніж впевнений, що якщо ми будемо про щось розмовляти, і президент ухвалить таке рішення, це буде тільки на умовах нашої країни, – наголосив він.
Данілов запевнив, що ніхто не збирається здавати національні інтереси, “як би того не хотіли представники деяких країн, які нині активно включилися в цю ситуацію”.
Днями генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що наразі не бачить можливості для мирних переговорів між Україною та РФ.
Фото: РНБО
Інтенсивність боїв на сході України помітно зросла. Не стихає на Мар’їнському, Лиманському, Авдіївському та Бахмутському напрямках. Фактично, звуки вибухів лунають уздовж усієї лінії розмежування. Українські захисники готуються до ще більшого загострення, бо ж раптом окупаційні війська активізуються до своєї сакральної дати – 9 травня.Костянтин Мельников