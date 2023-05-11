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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Данілов: Деякі країни хочуть посадити Україну за стіл переговорів на умовах РФ

Олексій Данілов

У світі запущено масштабну кампанію за участі представників окремих країн, щоби змусити Україну до переговорів з країною-агресором на умовах Росії.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

– Зараз просто йде таке нагнітання ситуації, щоб якомога швидше посадити нас за стіл переговорів на умовах Росії. Запущена дуже велика кампанія з цього приводу, багато пропозицій із різних країн… Але майте на увазі, і я більш ніж впевнений, що якщо ми будемо про щось розмовляти, і президент ухвалить таке рішення, це буде тільки на умовах нашої країни, – наголосив він.

Данілов запевнив, що ніхто не збирається здавати національні інтереси, “як би того не хотіли представники деяких країн, які нині активно включилися в цю ситуацію”.

Днями генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що наразі не бачить можливості для мирних переговорів між Україною та РФ.

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Фото: РНБО

Війна в Україні, Олексій Данілов, РНБО, Російська агресія, Україна-Росія
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