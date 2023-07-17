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Политика
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Резников озвучил три блока достижений по итогам саммита НАТО

прапори НАТО та України
Фото: Depositphotos

Значение саммита НАТО в Вильнюсе подчеркивают три блока достижений. Об этом написал министр обороны Алексей Резников в своей колонке для издания Liga.net.

Первый блок — это содержание событий, достижение консенсуса и глубинное понимание общих целей, в основе которых — украинская позиция.

По словам министра, во время саммита удалось донести украинское видение, которое поддержали лидеры стран-партнеров. Речь идет о том, что торговля территориями и свободой присоединения к блокам безопасности недопустима, это не может быть предметом размена.

— Отказ от интеграции в НАТО не может быть переговорной позицией, — подчеркнул Резников.

Он также отметил, что консенсус проявился в заявлениях о том, что Украина будет в НАТО, когда сложатся соответствующие условия. Это прозвучало из уст президента США Джо Байдена, президента Турции Реджепа Эрдогана, главы правительства Италии Джорджии Мелони и других друзей Украины, отметил министр.

Второй блок — это, собственно, формальные решения и их политико-правовые особенности.

Прежде всего речь идет о комплексном пакете помощи, который предусматривает:

  • переход от краткосрочной к многолетней программе поддержки трансформаций сектора безопасности и обороны Украины для достижения полной взаимосовместимости с блоком;
  • предоставление нелетальной помощи (топливо, разминирование, медицина и т. д.);
  • внедрение политического инструмента высокого уровня в виде Совета Украина — НАТО.

Третий блок — это итоги работы на полях саммита.

По словам министра, не менее важная работа продолжалась за пределами главного официального зала с флагами стран-участниц.

— На полях встречи мы проговорили с коллегами и решили много практических вопросов. Создается первый совместный с НАТО центр анализа, тренировки и образования для распространения передового опыта, полученного на войне, — отметил он.

Кроме того, был подписан документ о “коалиции тренировки пилотов”, подписан пакет документов по углублению взаимодействия со Швецией. Резников отметил, что в списке касающихся саммита практических достижений — пакеты помощи на $1,5 млрд.

Кроме того, отдельные решения в контексте саммита, такие как предоставление кассетных боеприпасов от США и дальнобойных ракет SCALP от Франции — это усиление нашей армии в ответственный момент и сохранение жизни наших воинов.

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Источник: ЛІГА.net
НАТО, Алексей Резников, Саммит НАТО, Украина, Украина-НАТО
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