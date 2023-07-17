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Резников прокомментировал годовую программу для Украины вместо ПДЧ на саммите НАТО в Вильнюсе

Олексій Резніков
Фото: УНИАН

Комплекс принятых решений во время вильнюсского саммита НАТО свидетельствует о том, что фактически начался транзитный период вступления Украины в военно-политический блок.

Об этом написал министр обороны Алексей Резников в колонке для издания Liga.net.

— В пункте 11 итогового коммюнике саммита НАТО в Вильнюсе указано, что Украина больше не нуждается в Плане действий по членству (ПДЧ). Признано, что наше государство достигло прогресса во взаимосовместимости и стало более политически интегрированным в блок, — отмечает Резников.

Дальнейший прогресс будет регулярно оцениваться министрами иностранных дел на основе адаптированной годовой национальной программы.

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Резников прокомментировал годовую программу для Украины вместо ПДЧ на саммите НАТО в Вильнюсе

Резников отметил, что генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил суть изменений: вместо двухшагового процесса вступления в НАТО введен одношаговый.

— Многие почему-то решили, что речь идет о кальке Годовой национальной программы под эгидой Комиссии Украина — НАТО. Мол, ничего не изменилось. Но Комиссии Украина — НАТО больше нет. Уровень взаимодействия повышен путем создания Совета Украина — НАТО. Это означает, что есть все основания — и по “духу”, и по “букве” — трансформировать содержание годовой программы, — добавил министр.

По его словам, адаптированная годовая программа, собственно, и должна дать понимание условий, после которых может быть принято решение о вступлении. Этих условий может быть 20, а может быть три.

Резников также считает, что Украине на пути евроатлантической интеграции следует разрешить размещение в стране иностранных военных баз. Однако для этого необходимо изменить одну из норм Конституции о недопущении расположения иностранных военных баз.

Кроме того, Резников предложил дополнить статью 17 о защите суверенитета и территориальной целостности тезисом о том, что Украина самостоятельно выбирает механизмы обеспечения своей безопасности, в частности путем присоединения к международным договорам или организациям.

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Источник: ЛІГА.net
Міністерство Оборони, Алексей Резников, Саммит НАТО
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