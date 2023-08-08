”Отмазывание” от армии и избиения: ГБР расследует более 110 дел против военкомов

Государственное бюро расследований сейчас расследует более 110 уголовных производств по злоупотреблениям военкомов – должностных лиц территориальных центров комплектования и соцподдержки.

Как сообщили в ГБР, общее количество производств достигло 112: в суд направлено 15 обвинительных актов, а в 9 производствах сообщено о подозрении.

– Мотивами “популярных” правонарушений должностных лиц военкоматов становится собственная нажива, ради которой они пренебрегают как совестью, так и ответственностью за судьбу страны, — подчеркнули в ведомстве.

В ГБР также перечислили 10 резонансных случаев злоупотреблений, разоблаченных в последнее время:

В Запорожье военком организовал схему обогащения для своих подчиненных

На Закарпатье военный комиссар заставлял солдат строить ему дом

В Киевской области работник территориального центра комплектования за деньги помогал уклонистам выезжать за границу

В Полтавской области военком жестоко избил своего подчиненного

Бывший глава Одесского областного ТЦК Евгений Борисов подозревается в обогащении

В Ровенской области руководитель областного военкомата избил военнослужащего

В Черкасской области работник военкомата за $10 тыс. “отмазывал” мужчин от службы в армии.

В Винницком центре комплектования выдавали поддельные документы для уклонения от военной службы. Стоимость “услуги” составляла от $3 до $6 тыс.

В Краматорском районе действовал механизм выдачи фиктивных документов для пересечения государственной границы. К схеме причастен военком из Донецкой области.

В Черновцах за $3 тыс. выдавали справки об отсрочке от мобилизации.

В ГБР уточнили, что проверка деятельности и образа жизни работников ТЦК продолжается.

После резонансного разоблачения бывшего одесского военкома Евгения Борисова проходит общая проверка на добропорядочность работников территориальных центров комплектования. Она касается не только военкомов, но и всего руководящего состава и их родственников.

В 10 областях и Киеве удалось разоблачить масштабную схему уклонения от призыва. Прошло около 100 обысков в территориальных центрах комплектования и соцподдержки.

Источник : ГБР

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