”Отмазывание” от армии и избиения: ГБР расследует более 110 дел против военкомов
Государственное бюро расследований сейчас расследует более 110 уголовных производств по злоупотреблениям военкомов – должностных лиц территориальных центров комплектования и соцподдержки.
Как сообщили в ГБР, общее количество производств достигло 112: в суд направлено 15 обвинительных актов, а в 9 производствах сообщено о подозрении.
– Мотивами “популярных” правонарушений должностных лиц военкоматов становится собственная нажива, ради которой они пренебрегают как совестью, так и ответственностью за судьбу страны, — подчеркнули в ведомстве.
В ГБР также перечислили 10 резонансных случаев злоупотреблений, разоблаченных в последнее время:
- В Запорожье военком организовал схему обогащения для своих подчиненных, которые безосновательно получали боевые доплаты. Кроме того, он устраивал на работу в ТЦК представителей местного криминалитета, помогая им скрываться от суда.
- На Закарпатье военный комиссар заставлял солдат строить ему дом.
- В Киевской области работник территориального центра комплектования за деньги помогал уклонистам выезжать за границу – на основании фальшивых документов о непригодности к военной службе. Это стоило от $6 до $10 тыс.
- В Полтавской области военком жестоко избил своего подчиненного.
- Бывший глава Одесского областного ТЦК Евгений Борисов подозревается в обогащении на сотни миллионов гривен во время войны. Семья военкома приобрела элитные автомобили и недвижимость в Испании.
- В Ровенской области руководитель областного военкомата избил военнослужащего.
- В Черкасской области работник военкомата за $10 тыс. “отмазывал” мужчин от службы в армии.
- В Винницком центре комплектования выдавали поддельные документы для уклонения от военной службы. Стоимость “услуги” составляла от $3 до $6 тыс.
- В Краматорском районе действовал механизм выдачи фиктивных документов для пересечения государственной границы. К схеме причастен военком из Донецкой области.
- В Черновцах за $3 тыс. выдавали справки об отсрочке от мобилизации.
В ГБР уточнили, что проверка деятельности и образа жизни работников ТЦК продолжается.
После резонансного разоблачения бывшего одесского военкома Евгения Борисова проходит общая проверка на добропорядочность работников территориальных центров комплектования. Она касается не только военкомов, но и всего руководящего состава и их родственников.
В 10 областях и Киеве удалось разоблачить масштабную схему уклонения от призыва. Прошло около 100 обысков в территориальных центрах комплектования и соцподдержки.
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