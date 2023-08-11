Звільняємо усіх обласних військкомів: Зеленський розповів про результати перевірки ТЦК

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) що результатів перевірки територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК СП).

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Учасники заслухали інформацію про результати перевірки територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) від директора Державного бюро розслідувань Олексія Сухачова, голови СБУ Василя Малюка, міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, генпрокурора Андрія Костіна, голови НАЗК Олександра Новікова та директора НАБУ Семена Кривоноса.

Президенту доповіли, що під час перевірки ТЦК правоохоронці виявлені низку випадків корупції, зокрема під час проведення загальної мобілізації, а це є загрозою національній безпеці України та підриває довіру до держави.

З огляду на зазначене вище РНБО рекомендувала головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному призначити за рекомендаціями на посади керівників обласних ТЦК офіцерів, які безпосередньо беруть участь у бойових діях. Попередньо, кандидати мають пройти перевірки СБУ.

Офісу генпрокурора спільно з НАЗК та ДБР рекомендовано вжити додаткових заходів із протидії корупції в ТЦК.

Як повідомив президент Володимир Зеленський, загалом уже є 112 кримінальних проваджень щодо посадовців військкоматів, 0оголошено 33 підозри.

– Наші рішення. Звільняємо всіх обласних військкомів. Керувати цією системою мають люди, які точно знають, що таке війна та чому цинізм і хабарництво під час війни – це державна зрада, – заявив президент.

Також на засіданні РНБО порушили питання ВЛК – військово-лікарської комісії. За два тижні відбудеться засідання Ради нацбезпеки і оборони щодо цього питання. Зараз проводиться відповідна перевірка, готуються пропозиції. Рішення теж будуть, зауважив Володимир Зеленський.

Джерело : Офіс президента

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