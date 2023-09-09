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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Захист портів Одещини та критичної інфраструктури України: Зеленський провів Ставку

Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, де присутні обговорили план захисту енергетики та критичної інфраструктури.

Про це повідомляє Офіс президента.

Зокрема, обговорили захист енергетики та критичної інфраструктури від російських ракетних ударів, захист портів Одещини та інфраструктури зернового коридору.

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Також учасники Ставки обговорили захист прифронтових територій та підготовку населених пунктів до зими.

Зеленський заслухав доповіді прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, Міністерства енергетики, Укренерго, Укргідроенерго, НАК Нафтогаз та Генштабу. Усі доручення роздані.

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Повномасштабна війна в Україні триває вже 563-тю добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Офіс президента
Відключення електроенергії, Володимир Зеленський, Ракетні удари Росії
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