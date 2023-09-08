Дроновая атака Одесчины: уничтожены 16 из 20 Шахедов

Ночью 8 сентября российские войска атаковали Одесчину группами ударных БпЛА типа Shahed-136/131.

Всего были зафиксированы пуски 20 Шахедов в направлении региона.

В пределах Одесской и Николаевской областей зенитные ракетные подразделения, истребительная авиация, мобильные огневые группы Воздушных сил, противовоздушная оборона других составляющих Сил обороны Украины уничтожили 16 из них.

Сейчас смотрят

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 562-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Фото: ОК Юг

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.