Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Призыв медиков: кого из женщин мобилизуют и как это будет происходить
В результате удара по рынку в Константиновке погибли супруги: две дочери остались без родителей
Биография
Рустем Умеров — что известно о новом министре обороны Украины
Откусили большую часть корпуса: возле Австралии акулы атаковали катамаран с россиянами
Срочно
Все вражеские цели, направлявшиеся к Киеву, уничтожены – КГВА
Происшествия
Татьяна Забожко, редактор ленты

Дроновая атака Одесчины: уничтожены 16 из 20 Шахедов

Дрон-камікадзе, Shahed

Ночью 8 сентября российские войска атаковали Одесчину группами ударных БпЛА типа Shahed-136/131.

Всего были зафиксированы пуски 20 Шахедов в направлении региона.

В пределах Одесской и Николаевской областей зенитные ракетные подразделения, истребительная авиация, мобильные огневые группы Воздушных сил, противовоздушная оборона других составляющих Сил обороны Украины уничтожили 16 из них.

Сейчас смотрят

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 562-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Фото: ОК Юг

Безпілотники, Война в Украине, Дрони, Николаевская область, Одесская область, Російська агресія, РФ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
РФ ракетой разрушила дом в Сумах, из-под завалов спасли двух человек
Вибух
Закрепляются на рубежах: ВСУ продвинулись южнее Работино и Бахмута
Бої на фронті
Взрыв в Кривом Роге во время масштабной воздушной тревоги: что известно
Вибух
Онлайн-карта боевых действий в Украине: где идут бои на 08.09.2023
DeepStateMap
Карта боевых действий на 08.09.2023 – ситуация на фронте
Бої на фронті

Загрузка

Игры
Видео
Возвращение легенды: командир Азова Денис Прокопенко снова руководит операциями на фронте

Наши силы обороны продолжают вытеснять оккупанта – бригада Нацгвардии Азов показала свою работу на фронте. 23 августа они провели тщательно спланированную операцию под руководством легендарного командира Дениса Прокопенко (Редиса), вернувшегося в ряды родной бригады после российского плена и длительного пребывания в Турции.

Наталья Кулик
Не пропустил ни одного боя: история капитана бригады Червона калина
Дроновая атака Одесчины: уничтожены 16 из 20 Шахедов
Под дулами автоматов и без сверки документов: как проходят “выборы” на оккупированных территориях
Дроновая атака Одесчины: уничтожены 16 из 20 Шахедов
Фонд Виктора Пинчука вместе с Офисом президента открыли выставку в Берлине о военных преступлениях РФ
Дроновая атака Одесчины: уничтожены 16 из 20 Шахедов
Поддержка Украины не ослабнет: заявления накануне саммита G20
Дроновая атака Одесчины: уничтожены 16 из 20 Шахедов
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь