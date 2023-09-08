Дроновая атака Одесчины: уничтожены 16 из 20 Шахедов
Ночью 8 сентября российские войска атаковали Одесчину группами ударных БпЛА типа Shahed-136/131.
Всего были зафиксированы пуски 20 Шахедов в направлении региона.
В пределах Одесской и Николаевской областей зенитные ракетные подразделения, истребительная авиация, мобильные огневые группы Воздушных сил, противовоздушная оборона других составляющих Сил обороны Украины уничтожили 16 из них.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 562-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Воздушные силы ВСУ
Фото: ОК Юг
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