Арахамия анонсировал назначение нового главы Фонда госимущества и назвал кандидата

На этой неделе в Верховной Раде планируют назначить нового председателя Фонда госимущества Украины (ФГИУ), кандидат — глава Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль.

Об этом сообщил руководитель фракции Слуга народа в парламенте Давид Арахамия.

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А народный депутат Ярослав Железняк заверил, что голосование в Раде за назначение главы ФГИУ состоится в четверг, 9 ноября.

4 сентября Рустем Умеров подал в Верховную Раду заявление об увольнении с должности главы ФГИУ, на следующий день народные избранники поддержали его отставку, а 6 сентября — одобрили назначение министром обороны.

С тех пор и. о. главы Фонда госимущества был его заместитель Александр Федоришин.

В то же время еще в сентябре СМИ писали, что Фонд может возглавить глава Антимонопольного комитета Ольга Пищанская, увольнение которой 5 сентября поддержала Рада.

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