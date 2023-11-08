Арахамия анонсировал назначение нового главы Фонда госимущества и назвал кандидата
На этой неделе в Верховной Раде планируют назначить нового председателя Фонда госимущества Украины (ФГИУ), кандидат — глава Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль.
Об этом сообщил руководитель фракции Слуга народа в парламенте Давид Арахамия.
А народный депутат Ярослав Железняк заверил, что голосование в Раде за назначение главы ФГИУ состоится в четверг, 9 ноября.
4 сентября Рустем Умеров подал в Верховную Раду заявление об увольнении с должности главы ФГИУ, на следующий день народные избранники поддержали его отставку, а 6 сентября — одобрили назначение министром обороны.
С тех пор и. о. главы Фонда госимущества был его заместитель Александр Федоришин.
В то же время еще в сентябре СМИ писали, что Фонд может возглавить глава Антимонопольного комитета Ольга Пищанская, увольнение которой 5 сентября поддержала Рада.
Загрузка
Стабильный мир в Украине, членство в ЕС и мощная оборонная промышленность – послы Евросоюза обсудили, каким видят мир в Украине и ключевые гарантии мира нашему государству в долгосрочной перспективе. Заседание прошло традиционно в Брюсселе. К европейским послам обратились Урсула фон дер Ляйен и Жозеп Боррель.Наталья Луценко