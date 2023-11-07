В Раде анонсировали увольнение одного из министров
В Верховной Раде анонсировали отставку со своей должности министра молодежи и спорта Вадима Гутцайта.
Первым об этом сообщил народный депутат от партии Слуга народа, глава фракции в ВРУ Давид Арахамия, который не уточнил имя.
Арахамия написал, что вопрос отставки министра будет рассмотрен парламентом до конца этой недели.
Он не назвал имя главы министерства, которого могут уволить.
Впоследствии к нему присоединился Ярослав Железняк от партии Голос, который в свою очередь указал, что речь идет о Вадиме Гутцайте.
Нардепы не уточнили ни дату голосования за его отставку, ни причины.
Сам Гутцайт также не комментировал информацию о своей отставке.
Вадим Гутцайт возглавляет министерство с марта 2020 года. Кроме Минмолодьспорта Гутцайт также возглавляет Национальный олимпийский комитет Украины.
Предыдущая ротация на посту министра происходила с главой Министерства обороны Украины. Тогда бывшего главу ведомства Алексея Резникова на посту сменил Рустем Умеров.
Напомним, 3 ноября президент Владимир Зеленский соответствующими указами уволил Виктора Хоренко с должности командующего Силами специальных операций (ССО) ВСУ и заменил его на этой должности Сергеем Лупанчуком.
Фото: НОК України
Загрузка
Стабильный мир в Украине, членство в ЕС и мощная оборонная промышленность – послы Евросоюза обсудили, каким видят мир в Украине и ключевые гарантии мира нашему государству в долгосрочной перспективе. Заседание прошло традиционно в Брюсселе. К европейским послам обратились Урсула фон дер Ляйен и Жозеп Боррель.Наталья Луценко