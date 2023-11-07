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Украина
Илья Нежигай, редактор ленты

В Раде анонсировали увольнение одного из министров

Вадим Гутцайт

В Верховной Раде анонсировали отставку со своей должности министра молодежи и спорта Вадима Гутцайта.

Первым об этом сообщил народный депутат от партии Слуга народа, глава фракции в ВРУ Давид Арахамия, который не уточнил имя.

Арахамия написал, что вопрос отставки министра будет рассмотрен парламентом до конца этой недели.

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Он не назвал имя главы министерства, которого могут уволить.

Впоследствии к нему присоединился Ярослав Железняк от партии Голос, который в свою очередь указал, что речь идет о Вадиме Гутцайте.

Нардепы не уточнили ни дату голосования за его отставку, ни причины.

Сам Гутцайт также не комментировал информацию о своей отставке.

Вадим Гутцайт возглавляет министерство с марта 2020 года. Кроме Минмолодьспорта Гутцайт также возглавляет Национальный олимпийский комитет Украины.

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Предыдущая ротация на посту министра происходила с главой Министерства обороны Украины. Тогда бывшего главу ведомства Алексея Резникова на посту сменил Рустем Умеров.

Напомним, 3 ноября президент Владимир Зеленский соответствующими указами уволил Виктора Хоренко с должности командующего Силами специальных операций (ССО) ВСУ и заменил его на этой должности Сергеем Лупанчуком.

Фото: НОК України

Вадим Гутцайт, Кабмин, Министерство спорта
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