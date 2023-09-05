Рада уволила Умерова с должности главы Фонда госимущества
Верховная Рада поддержала увольнение Рустема Умерова с должности главы Фонда государственного имущества.
Об этом сообщает народный депутат Ярослав Железняк.
Указано, что “за” проголосовали 302 народных избранника.
— Ждем сегодня внесения предложения от президента назначить его министром обороны Украины, а завтра голосование, — написал Железняк.
Ранее парламент поддержал увольнение Алексея Резникова с должности министра обороны Украины.
Фото: Рустем Умеров
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