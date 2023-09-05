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Политика
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Рада уволила Умерова с должности главы Фонда госимущества

Рустем Умєров

Верховная Рада поддержала увольнение Рустема Умерова с должности главы Фонда государственного имущества.

Об этом сообщает народный депутат Ярослав Железняк.

Указано, что “за” проголосовали 302 народных избранника.

— Ждем сегодня внесения предложения от президента назначить его министром обороны Украины, а завтра голосование, — написал Железняк.


Ранее парламент поддержал увольнение Алексея Резникова с должности министра обороны Украины.

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ФотоРустем Умеров

Верховна Рада, Рустем Умєров, Фонд Госимущества
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