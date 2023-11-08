Арахамія анонсував призначення нового голови Фонду держмайна і назвав кандидата

Цього тижня у Верховній Раді планують призначити нового голову Фонду держмайна України (ФДМУ), кандидат – очільник Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль.

Про це повідомив керівник фракції Слуга народу в парламенті Давид Арахамія.

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А народний депутат Ярослав Железняк запевнив, що голосування в Раді за призначення голови ФДМУ відбудеться у четвер, 9 листопада.

4 вересня Рустем Умєров подав до Верховної Ради заяву про звільнення з посади голови ФДМУ, наступного дня народні обранці підтримали його відставку, а 6 вересня – схвалили призначення міністром оборони.

Відтоді в. о. голови Фонду держмайна був його заступник Олександр Федоришин.

Водночас ще у вересні ЗМІ писали, що Фонд може очолити голова Антимонопольного комітету Ольга Піщанська, звільнення якої 5 вересня підтримала Рада.

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