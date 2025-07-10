Трамп підтримує санкції проти РФ, але хоче контролю над їх скасуванням – ЗМІ

Президент США Дональд Трамп висловив готовність підписати законопроєкт про жорсткі економічні обмеження щодо Росії.

Трамп готовий до жорстких санкцій проти РФ

Водночас адміністрація наполягає на тому, щоб президент мав виключне право приймати рішення щодо подальшої долі санкцій.

Про це повідомляє Politico з посиланням на високопосадовця з Білого дому.

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За його словами, адміністрація загалом підтримує ініціативу сенатора-республіканця Ліндсі Грема, проте вимагає закріпити у законі право президента ухвалювати остаточні рішення у зовнішньополітичних питаннях, зокрема щодо надання винятків із санкцій.

Чинна редакція документа дозволяє президенту відкласти на 180 днів введення 500-відсоткового тарифу на імпорт енергоресурсів з Росії.

Грем погодився внести зміни, щоби дозволити ще одну відстрочку за погодженням з Конгресом. Але команда Трампа хоче уникнути будь-якого впливу парламенту на ці процеси.

Представник адміністрації наголосив, що чинна версія законопроєкту дозволяє Конгресу блокувати рішення президента резолюцією, що вважається неприпустимим втручанням у зовнішню політику.

Таке прагнення до повного контролю над санкційною політикою також пояснюється останнім розчаруванням Трампа діями Путіна, зокрема небажанням російської сторони йти на поступки в питанні припинення війни в Україні.

Один із радників Білого дому вважає, що Путін поставив Трампа у незручне становище, коли не відповів на дипломатичні зусилля президента США.

Сенатори підтримують Трампа, але чекають остаточного документа

Хоча сенатор Джон Тун відзначив прогрес у переговорах із Білим домом, остаточне рішення поки що не ухвалено. Перемовини тривають, зокрема щодо обсягу повноважень глави держави у новому законі.

У Білому домі очікують, що остаточний варіант законопроєкту буде адаптовано до позиції президента. Це може стати відходом від підходу, який діяв під час першої каденції Трампа, коли Конгрес мав більше важелів впливу на санкції проти РФ.

За даними джерел, у адміністрації вважають за необхідне зберегти гнучкість, щоб не закривати шлях до потенційного прориву в переговорах з Путіним. Ліндсі Грем зазначив, що президент підтримує законодавчу ініціативу й отримає повноваження, на які розраховує.

Попри широку підтримку законопроєкту з боку понад 80 сенаторів, частина республіканців все ще очікує чіткої позиції від Трампа.

Зокрема, сенатор Джош Гоулі хоче почути її особисто. Дехто з колег вважає Трампа єдиною фігурою, здатною зрушити з мертвої точки ситуацію як із Москвою, так і з Києвом.

Останніми днями Трамп публічно змінив тон у бік Кремля після нових масованих обстрілів України. Він назвав дії Путіна “повною нісенітницею” і зазначив, що серйозно розглядає санкційний документ Грема.

Президент також пообіцяв російському лідеру “сюрприз”.

Спікер Палати представників Майк Джонсон підтримав ініціативу, заявивши, що США мають надіслати Росії чіткий сигнал після того, як вона відмовилася від серйозних мирних переговорів.

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