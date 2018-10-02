Факты ICTV завершили традиционный рейтинг ТОП-100 блогеров Украины. Лучшим блогером нашей страны стал Андрей Карпов (Полтава).

Факты ICTV уже в четвертый раз проводят уникальный проект ТОП-100 блогеров Украины. Ежегодно украинцы выбирают лучшего автора на просторах Интернет. Традиционно рейтинг делится на две категории: ТОП-100 блогеров Украины и Народный выбор.

Победители

Наибольшее количество голосов пользователей Интернет в категории ТОП-100 блогеров получил Андрей Карпов (Полтава) – 17 861 голоса. Напомним, что Андрей победитель ТОП-100 блогеров Украины 2017 в категории Народный выбор. YouTube-блогер, автор канала Вата Шоу. Записывает разговоры с русскими в чат-рулетке, а также является волонтером АТО. У блогера 137 178 подписчиков на канале.

– Спасибо. Конечно, это важно для меня. Отличный шанс получить бесплатный пиар для Вата Шоу. Почувствовать бешеную поддержку зрителей и победить коллег с большим отрывом по количеству голосов – тоже было приятно, – заявил Андрей Карпов.

Второе место занял прошлогодний победитель категории ТОП-100 блогеров – Олег Пономарь. Также вошел в рейтинги ТОП-100 блогеров Украины 2015 и 2016. Автор, блогер и политический деятель получил 4 160 голоса. В Facebook Олега 168 306 подписчиков.

Елена Монова – заняла третье место, получив 3 107 голоса. Блогер не боится касаться различных политических тем в своих постах. На данный момент у Елены 55 212 подписчиков в Facebook.

Полный список ТОП-100 блогеров Украины 2018 смотрите здесь.

Статистика

Голосование проходило на протяжении 30 дней – с 1 по 30 сентября. Рейтинг собрал 157 932 голоса читателей сайта Факты ICTV. Среди них – 82 310 голоса в категории ТОП-100 блогеров и 75 622 голоса в категории Народный выбор.

В рейтинг вошли 167 блогеров, среди которых 122 мужчины и 45 женщины.

ТОП-100 блогеров Украины 2018

Как и в прошлом году, мы предложили ТОП-блогерам 2017 назвать по 10 своих фаворитов.

Факты ICTV опросили 100 человек и получили более 400 имен, из которых сформировали ТОП-100 блогеров 2018. В рейтинг вошли блогеры, которых называли 2 и более раз.