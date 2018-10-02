Факти ICTV завершили традиційний рейтинг ТОП-100 блогерів України. Найкращим блогером нашої країни став Андрій Карпов (Полтава).

Факти ICTV вже вчетверте проводять унікальний проект ТОП-100 блогерів України. Щороку українці обирають найкращого автора у просторі Інтернет. Традиційно рейтинг поділяється на дві категорії: ТОП-100 блогерів України та Народний вибір.

Переможці

Найбільшу кількість голосів у категорії ТОП-100 отримав Андрій Карпов (Полтава) – 17 861 голоси. Нагадаємо, що Андрій – переможець ТОП-100 блогерів України 2017 у категорії Народний вибір. YouTube-блогер, автор каналу Вата Шоу. Записує розмови з росіянами у чат-рулетці, а також є волонтером АТО. У блогера 137 178 підписників на каналі.

– Дякую. Звичайно, це важливо для мене. Чудовий шанс отримати безкоштовний піар для Вата Шоу. Відчути шалену підтримку глядачів і перемогти колег з великим відривом по кількості голосів – теж було приємно, – поділився своїми враженнями Андрій Карпов.

Друге місце посів минулорічний переможець категорії ТОП-100 блогерів – Олег Пономар. Також увійшов до рейтингів ТОП-100 блогерів України 2015 та 2016. Автор, блогер та політичний діяч отримав 4 160 голоси. У Facebook Олега 168 306 підписників.

Олена Монова посіла третє місце, отримавши 3 107 голоси. Блогер не боїться торкатися різних політичних тем у своїх постах. На даний момент у Олени 55 212 підписників у Facebook.

Повний список ТОП-100 блогерів України 2018 дивіться тут.

Статистика

Голосування тривало 30 днів – з 1 по 30 вересня. Рейтинг зібрав 157 932 голоси читачів. Серед них 82 310 голоси у категорії ТОП-100 блогерів та 75 622 голоси у категорії Народний вибір.

До рейтингу увійшли 167 блогерів, серед яких – 122 чоловіки та 45 жінки.

ТОП-100 блогерів України 2018

Як і минулоріч ми запропонували ТОП-блогерам 2017 назвати по 10 своїх фаворитів.

Факти ICTV опитали 100 осіб та отримали більше 400 імен, з яких сформували ТОП-100 блогерів 2018. До рейтингу увійшли блогери, яких називали 2 і більше разів.