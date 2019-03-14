Почему пользователи отдают предпочтение Instagram, преимущества и секреты блогинга — Факты ICTV продолжают раскрывать секреты успешного блогерства в Украине.

Социальная сеть Instagram, принадлежащая компании Facebook , не менее популярна в наше время и является одной из самых популярных в мире.

Статистика

Ежедневно площадку используют более 60% пользователей , что делает её второй по популярности после Facebook. В 2017 году Instagram пережил колоссальные изменения. Новые возможности повлияли на поведение пользователей в этой сети и на ведение бизнеса. Количество активных пользователей Instagram превысило отметку в один миллиард. Об этом свидетельствуют данные статистического портала Statista.

На апрель 2018 года в списке самых посещаемых сайтов Украины, Instagram занял 12 место, в то время как YouTube и Facebook разделили второе и третье. Об этом свидетельствуют результаты исследования Kantar TNS CMeter. К слову, российские социальные сети Вконтакте, Одноклассники, поисковая система Yandex.ua и сервис электронной почты Mail.ru все еще держат долю пользователей, которая позволяет ресурсам входить в ТОП-25 популярных сайтов, занимая 11-е, 13-е, 14-е и 23-е места.

Секреты блогерства от Александра Ладанивского

Профиль Instagram тревел-блогера насчитывает 136 тысяч подписчиков. Александр не только блогер и фотограф, но и организатор путешествий. На своей странице делится малоизвестными локациями, а каждая фотография содержит информативный комментарий автора. После просмотра страницы блогера хочется отправиться в путешествие. Своими мыслями по поводу Instagram Александр поделился с Фактами ICTV.

Все на самом деле очень просто, так как я фотограф, то Instagram – это для меня золотая жила. Прежде всего – это визуальная социальная сеть фотографий и начинал я ее как свадебный фотограф – просто выкладывал свои работы без текста. Впоследствии, как начал путешествовать, то стал делиться с людьми интересной информацией и так у меня переросло из профиля свадебного фотографа в тревел-блогера, как теперь модно называть. Хотя я просто фотограф, который путешествует и делится впечатлениями.

Блогинг от Вероники Синицы-Потоцкой

Страница блогера в Instagram насчитывает 135 тысяч подписчиков. На счету тревел-блогера 53 страны. Кроме замечательных фотографий из разных мест, Вероника делится лайфхакамы во время путешествий. Девушка дает полезные советы, рассказывает о своих чувствах, ведет активное общение с аудиторией, которую периодически радует розыгрышами.

Скорее это не секреты, а алгоритмы и механизмы. Раньше Instagram был площадкой, где все делились фотографиями. Сейчас же – это площадка для бизнеса. Самое главное – это соблюдать баланс между созданием качественного, уникального контента, который будет выделять тебя среди других блогеров и будет интересен аудитории. А также применение маркетинговых инструментов для продвижения блога и постов.

Свой блог в Instagram я создала, когда путешествовала одна по Индии. Мне захотелось поделиться тем, что я увидела, и я начала выкладывать фотографии. А потом, из всех площадок в сети эта полюбилась мне больше всего. Тогда и появились тексты к фото. Мне нравится то, что Instagram теперь – это полноценный тематический блог.

Такого количества аудитории достичь было сложно. Не буду рассказывать, что я просто делала красивые фотографии и на меня начали подписываться. Какое-то количество, конечно же да, но в основном – это маркетинг, цель которого, чтобы тебя увидело как можно больше пользователей Instagram. Мои единомышленники останутся со мной и это самое ценное.

Успех бренда

Instagram ведет свою работу с 2010 года. Выпускники Стэнфордского университета Кевин Систром и Майк Кригер создали приложение, вдохновившись просмотром снимков Polaroid. Шесть лет назад социальная сеть Facebook приобрела за миллиард долларов сервис Instagram. Эксперты признают, что для Марка Цукерберга это стало самой удачной покупкой в истории. В 2016 году американский Forbes поместил Систрома на обложку и написал, что сервис стоит уже 50 млрд долларов.

Тогда число пользователей только превысило 500 млн человек. В 2018 году сервис может заработать 5 млрд долларов, а число рекламодателей уже превысило за 1 млн. Сейчас основатели фотосервиса Instagram – Кевин Систром и Майк Кригер подали в отставку, не назвав ни одной конкретной причины. Американские СМИ предполагают, что причиной стали разногласия с руководством материнской компании.

Сейчас мы готовы к новой главе в нашей жизни. Чтобы создать что-то новое, нам нужно понять, что нас вдохновляет, и сопоставить это с тем, что нужно миру. Вот этим мы и займемся, – сказал в заявлении исполнительный директор Instagram Систром.

После отставки основателей будущее фотоприложения туманно, пишет New York Times. Неясно, кто возглавит компанию, и удастся ли новому руководителю продолжить историю успеха бренда.

Карина Зуева