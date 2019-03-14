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Як створити популярний акаунт в Instagram. Поради відомих блогерів України

Чому користувачі обирають Instagram, переваги та секрети блогінгу – Факти ICTV продовжують розкривати секрети успішного блогерства в Україні.

Як створити популярний акаунт в Instagram. Поради відомих блогерів України

Соціальна мережа Instagram, що належить компанії Facebook, не менш популярна в наш час і є однією з найпопулярніших в світі.

Статистика

Щодня платформу використовують понад 60% користувачів, що робить її другою за популярністю після Facebook. У 2017 році Instagram пережив колосальні зміни. Нові можливості вплинули на поведінку користувачів в цій мережі і на ведення бізнесу. Кількість активних користувачів Instagram перевищило позначку в один мільярд. Про це свідчать дані статистичного порталу Statista.

На квітень 2018 року в списку найбільш відвідуваних сайтів України Instagram зайняв 12 місце, в той час як YouTube і Facebook розділили друге і третє. Про це свідчать результати дослідження Kantar TNS CMeter. До речі, російські соціальні мережі Вконтакте, Одноклассники, пошукова система Yandex.ua і сервіс електронної пошти Mail.ru все ще тримають частку користувачів, яка дозволяє ресурсам входити в ТОП-25 популярних сайтів, займаючи 11-е, 13-е, 14 -е і 23-е місця.

Секрети блогерства від Олександра Ладанівського

Профіль Instagram тревел-блогера налічує 136 тисяч підписників. Олександр не тільки блогер і фотограф, а й організатор подорожей. На своїй сторінці ділиться маловідомими локаціями, а кожна фотографія містить інформативний коментар автора. Після перегляду сторінки блогера хочеться відправитися в подорож. Своїми думками з приводу Instagram Олександр поділився з Фактами ICTV.

Все насправді дуже просто, так як я фотограф, то Instagram – це для мене золота жила. Насамперед – це візуальна соціальна мережа фотографій і починав я її як весільний фотограф – просто викладав свої роботи без тексту. Згодом, як почав подорожувати, то став ділитися з людьми цікавою інформацією і так в мене переросло з профілю весільного фотографа до тревел-блогера, як тепер модно називати. Хоча я просто фотограф, який подорожує і ділиться враженнями.

Блогінг від Вероніки Синиці-Потоцької

Сторінка блогера в Instagram налічує 135 тисяч підписників. На рахунку тревел-блогера 53 країни. Крім чудових фотографій з різних місць, Вероніка ділиться лайфхаками під час подорожей. Дівчина дає корисні поради, розповідає про свої почуття, веде активне спілкування з аудиторією, яку періодично тішить розіграшами.

Скоріш це не секрети, а алгоритми і механізми. Раніше Instagram був майданчиком, де всі ділилися фотографіями. Зараз же – це майданчик для бізнесу. Найголовніше – це дотримуватися балансу між створенням якісного, унікального контенту, який буде виділяти тебе серед інших блогерів і буде цікавий аудиторії. А також застосування маркетингових інструментів для просування блогу та постів.

Свій блог в Instagram я створила, коли подорожувала одна по Індії. Мені захотілося поділитися тим, що я побачила і я почала викладати фотографії. А потім, з усіх майданчиків в мережі ця полюбилася мені найбільше. Тоді і з’явилися тексти до фото. Мені подобається те, що Instagram тепер – це повноцінний тематичний блог.

Такої кількості аудиторії досягти було складно. Не буду розповідати, що я просто робила красиві фотографії і на мене почали підписуватися. Якась кількість, звичайно ж так, але в основному – це маркетинг, мета якого, щоб тебе побачило якомога більше користувачів Instagram. Мої однодумці залишаться зі мною і це найцінніше.

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Успіх бренду

Instagram розпочав своє існування у 2010 році. Випускники Стенфордського університету Кевін Сістром і Майк Крігер створили додаток, надихнувшись переглядом знімків Polaroid. Шість років тому соціальна мережа Facebook придбала за мільярд доларів сервіс Instagram. Експерти визнають, що для Марка Цукерберга це стало найвдалішою покупкою в історії. У 2016 році американський Forbes помістив Сістрома на обкладинку і написав, що сервіс коштує вже 50 млрд доларів.

Тоді число користувачів тільки перевищило 500 млн осіб. У 2018 році сервіс може заробити 5 млрд доларів, а число рекламодавців уже перевищило за 1 млн. Наразі, засновники фотосервісу Instagram – Кевін Сістром та Майк Крігер подали у відставку, не назвав жодної конкретної причини. Американські ЗМІ припускають, що причиною  стали розбіжності з керівництвом материнської компанії.

Зараз ми готові до нової глави в нашому житті. Щоб створити щось нове, нам потрібно зрозуміти, що нас надихає, і зіставити це з тим, що потрібно світу. Ось цим ми і займемося, – сказав в заяві виконавчий директор Instagram Сістром.

Після відставки засновників майбутнє фотододатку туманно, пише New York Times. Неясно, хто очолить компанію, і чи вдасться новому керівнику продовжити історію успіху бренду.

Каріна Зуева

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