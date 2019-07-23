Что нужно знать при знакомстве с девушкой в клубе: как выглядеть, общаться и что лучше не делать – расскажут Факты ICTV.

Познакомиться с девушкой в ​​ночном клубе не сложно. Почти каждая приходит туда хорошо провести время и завести новые знакомства.

В таких заведениях много красивых, ярких девушек, которые тебе понравятся. Мы посоветуем, как познакомиться с девушкой в ​​клубе и сделать так, чтобы она не выплеснула тебе коктейль в лицо.

Понятно, что сначала нужно найти симпатичную, интересную для тебя особу. Но не стоит ходить кругами по клубу и откровенно разглядывать каждую девушку. Сделай разумно, присядь за столик у входа, тогда ты точно не пропустишь свою единственную.

Твой стиль

Ты должен быть одет со вкусом, не обыденно. Девушки же не приходят в клуб в деловом костюме, они одеваются ярко не для того, чтобы к ним подошел мужчина, который нисколько не заморочился над своей внешностью.

Приятный парфюм, аксессуары дополнят твой образ. Излучай уверенность, танцуй, не стой в стороне. Все это сделает тебя интересным и привлекательным.

Манера общения

Когда ты найдешь ту, которая тебе понравилась, подходи и начинай действовать. На самом деле большинство девушек в таких заведениях открыты к общению, поэтому не стоит бояться услышать нет.

Не подходи с фразой: Эй Малышка, как ты? Это раздражает.

Можно начать с банального Привет и вопроса: как ей музыка, заведение, посоветовать какое-то хорошее похожее место, или же узнать любимый коктейль и угостить. Обращайся на ты и веди себя смело, но без понтов.

Обычно при первой встрече лучше держать расстояние и уважать личное пространство другого человека. Но не в этом случае. Благодаря громкой музыке разрешается приблизиться к девушке и сказать что-то на ушко, она воспримет это адекватно.

Можно отвести ее в тихое место, чтобы ваш разговор был более удачным. Затем предложи новую встречу, взяв номер телефона, или же сразу прогулку после клуба.

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Чего лучше не делать, так это спрашивать у нее разрешения на что-то, быть подшофе, употреблять нецензурную лексику, интересоваться возрастом девушки. При таком раскладе ваше общение быстро закончится.

Посмотри, как познакомиться с девушкой в ночном клубе и какие выражения нужно использовать:

Многие считают, что нельзя встретить будущую жену, или свою девушку в клубе. Это не так, есть примеры успешных пар, которые нашли друг друга именно так.

Я не шел в клуб с целью познакомиться, но так получилось, что именно там я встретил свою будущую жену. Произошло это случайно, я задел ее плечом, а она резко ответила мне. Я пытался извиниться и пригласил ее в бар выпить. Так и закрутилось, на второй день, сразу же, позвал ее на свидание. В браке уже два года, – рассказывает Олег.

Надеюсь, эти советы подскажут тебе, как познакомиться с девушкой в клубе. Будь настойчивым, милым, и у тебя обязательно все получится.

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Фото: firestock.ru