Що потрібно знати під час знайомства з дівчиною в клубі: як виглядати, спілкуватися та чого варто не робити – розкажуть Факти ICTV.

Познайомитися з дівчиною в нічному клубі не складно. Майже кожна приходить туди налаштована добре провести час та завести нові знайомства.

У таких закладах багато красивих, яскравих дівчат, які тобі сподобаються. Ми порадимо, як познайомитися з дівчиною в клубі і зробити так, аби вона не виплеснула тобі коктейль на обличчя.

Зрозуміло, що спочатку потрібно знайти симпатичну, цікаву для тебе особу. Але не варто ходити колами по клубу і відверто роздивлятися кожну. Вчини розумно, присядь за столик біля входу, тоді ти точно не пропустиш своєї єдиної.

Твій стиль

Ти маєш бути одягнений зі смаком, не буденно. Дівчата ж не приходять в клуб у діловому костюмі, вони одягаються яскраво, не для того, щоб до них підійшов чоловік, який анітрішки не заморочився над своєю зовнішністю.

Приємні парфуми, аксесуари доповнять твій образ. Випромінюй впевненість, танцюй, не стій осторонь. Все це зробить тебе цікавим і привабливим.

Манера спілкування

Коли ти знайдеш ту, яка тобі сподобалась, підходь і починай діяти. Насправді більшість дівчат в таких закладах відкриті до спілкування, тому не варто боятися почути ні.

Не підходь з фразою: Гей Крихітко, як ти? Це дратує. Можна розпочати з банального Привіт і запитання: як їй музика, заклад, порадити якесь хороше схоже місце або ж дізнатися про улюблений коктейль і пригостити.

Звертайся на ти і веди себе сміливо, але без понтів.

Під час першої зустрічі краще тримати відстань і поважати особистий простір іншої людини. Але не в цьому випадку. Через гучну музику дозволяється нагнутися до дівчини і сказати щось на вушко, вона сприйме це адекватно.

Можна відійти з нею у тихе місце, щоб ваша розмова була більш вдалою. Потім запропонувати нову зустріч, взявши номер телефону, або ж одразу прогулянку після клубу.

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Чого краще не робити, так це питати у неї дозвіл на щось, бути напідпитку, вживати нецензурну лексику, цікавитись віком дівчини. У такому разі ваше спілкування швидко закінчиться.

Подивись, як познайомитись з дівчиною в нічному клубі і які вислови потрібно використовувати:

Багато хто вважає, що не можна зустріти майбутню дружину чи свою дівчину у клубі. Це не так, є приклади успішних пар, які знайшли один одного саме так.

Я не йшов у клуб із метою познайомитись, але так вийшло, що саме там я зустрів свою майбутню дружину. Сталося це випадково, я зачепив її плечем, а вона різко відповіла мені. Я намагався вибачитися і запросив її до бару випити. Так і закрутилось, на другий день, одразу ж, покликав її на побачення. У шлюбі вже два роки, – розповідає Олег.

Сподіваюся, ці поради підкажуть тобі, як познайомитися з дівчиною в клубі. Будь наполегливим та чарівним, і у тебе обов᾽язково все вийде.

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Фото: firestock.ru