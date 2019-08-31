31 августа профессиональный праздник в военных и гражданских авиаторов. Лучшие поздравления в День украинской авиации, читайте на Фактах ICTV.

День авиации – это профессиональный праздник военных и гражданских авиаторов, работников авиационной промышленности и транспорта. Празднуется в последнюю субботу августа.

Праздник установлен указом президента Украины от 16 августа 1993 года.

Воздушное движение Украины охватывает 5 районов полетной информации общей площадью 729,8 тыс. кв. км. В Украине создано объединенную гражданско-военную систему организации воздушного движения.

Украина – государство с полным авиационным циклом, имеющее эффективную систему государственного регулирования авиации, собственное профильное образование, предприятия самолетостроения, развитую сеть аэропортов и современную аэронавигационную систему.

Факты ICTV собрали для вас в сети интересные поздравления ко Дню авиатора.

***

Вы словно птицы меж облаков,

И не боитесь ни туч, ни ветров.

Всегда начеку вы, всегда вы на стреме,

Никто не пройдет мимо вас просто так.

И мы вам желаем здоровья и счастья,

Исчезнет у вас пусть из жизни ненастье,

И пусть не покинут ни разу вас силы,

С Днем авиации вас Украины!

***

С Днем авиации сегодня

Вас поздравляю от души,

Пусть покорятся вам просторы,

Красивы будут виражи.

Побед вам новых я желаю,

Пусть будет счастлива семья,

Чтоб ангел вас хранил в полете

Желаю нынче вам, друзья.



***

Спокойно в небе всегда будет,

Ведь асы наши на посту.

С Днем украинской авиации я поздравляю,

Удачи пожелаю вашему крылу.

Пусть авиация и дальше,

Развитие в стране берет.

Чтоб каждый летчик бывал счастлив,

Достаток к каждому пускай придет.

Читайте: Церковные праздники – календарь на 2019 год

Доблестные летчики,

Бравые пилоты,

Стюардессы милые —

Вам всем только взлётов,

Ласкового солнца,

Неба только чистого,

Ветра Вам попутного,

И Вина искристого!

Праздник авиации

Мамы Украины,

Будьте, как и прежде,

Непоколебимы!

***

В Украине

Самолеты,

Водят лучшие

Пилоты!

Всех, кто

В небе,

Поздравляем,

Еще выше

Взмыть желаем!

Факты ICTV также публиковали календарь государственных праздников на 2019 год.