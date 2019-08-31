31 серпня професійне свято у військових та цивільних авіаторів. Найкращі привітання у День української авіації, читайте на Фактах ICTV.
День авіації – це професійне свято військових і цивільних авіаторів, працівників авіаційної промисловості і транспорту. Святкується в останню суботу серпня.
Свято встановлено указом президента України від 16 серпня 1993 року.
Повітряний рух України охоплює 5 районів польотної інформації загальною площею 729,8 тис. кв. км. В Україні створено об’єднану цивільно-військову систему організації повітряного руху.
Україна – держава з повним авіаційним циклом, що має ефективну систему державного регулювання авіації, власну профільну освіту, підприємства літакобудування, розвинену мережу аеропортів і сучасну аеронавігаційну систему.
Факти ICTV зібрали для вас найцікавіші привітання до Дня авіації.
***
Колись в дитинстві, як мрійник,
Очі ти до неба піднімав.
Тепер ти льотчик – випробувач –
Досяг того, про що мріяв!
У День авіації бажаю,
Вдалих злетів і перемог!
Нехай Бог тебе оберігає!
Щасливих днів і довгих років!
***
Нехай прилади завжди працюють,
І літак буде справним завжди,
Нехай люди усмішку дарують,
Щоб ніколи не було біди.
Хай завжди вас вдома чекають,
Любі ваші: сім’я і рідня.
І аварії всі вас минають,
Нехай Бог береже вас щодня!
***
Хто сказав, що люди не літають?
Є й ті, що краще всяких птахів.
Вони небо, як п’ять пальців, знають,
Але завжди з тугою дивляться вниз.
На Землі їх чекають, за ними сумують.
Дуже важливе це відчуття.
Нехай політ надійність випромінює,
І нехай м’яким буде приземлення.
***
Не стримати овацій
у свято авіації,
В день відважних льотчиків –
Штурманів висот.
Вітаємо, милі,
Ви, срібнокрилі,
Небо підкорили –
Золотий народ.
Хай Вам легко трудиться,
Все на світі збудеться,
Та шляхи заповітні
Скрізь життя пройдуть.
Неба вам високого,
Дорогі соколи,
Хай усміхається життя,
Та буде світлим майбуття.
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Літаки,
Водять кращі
Пілоти!
Всіх, хто
У небі,
Вітаємо,
Ще вище
Злетіти бажаємо!
***
Бурхливі овації й слова красиві
Звучать в День авіації України,
Льотчиків всіх сміливих,
Стюардес умілих,
Пілотів заводних,
Славить цей вірш!
Хай легко даються перельоти вам,
Щоб в ясному небі літак літав,
Яскраво щоб сонечко шлях ваш висвітлювало,
Екіпаж щоб радо ваш скрізь зустрічали,
Дякую, шановні, за вашу нелегку працю,
У вашу честь звучать радісні нотки!
***
Доблесні льотчики,
Браві пілоти,
Стюардеси милі –
Вам всім тільки злетів,
Ласкавого сонця,
Неба тільки чистого,
Вам вітру попутного,
Й іскристого вина!
Свято авіації
Мами України,
Будьте, як і колись,
Непохитні!
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