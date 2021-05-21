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Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

Украинцы оценили Большую стройку как наиболее удачную инициативу Зеленского — опрос

велике будівництво

Ко второй годовщине президентства Владимира Зеленского социологическая группа Рейтинг опубликовала опрос, согласно которому программа развития инфраструктуры Большая стройка получила больше всего положительных оценок украинцев.

По результатам оценки отдельных сфер развития государства и реформ, Большую стройку на отлично и хорошо оценили 42% опрошенных.

Украинцы оценили Большую стройку как наиболее удачную инициативу Зеленского — опрос

В пятерку лидеров также вошли программа Государство в смартфоне (40% положительных оценок), освобождение пленных и заложников (38%), укрепление обороноспособности страны и международная политика — по 30%.

В своих оценках программы Большая стройка единодушны жители всех регионов Украины, кроме Киева. Жители столицы склонны оценивать результаты этой программы немного ниже остальных украинцев.

Кроме того, Зеленский остается лидером электоральных симпатий с отрывом в более 8% от ближайшего конкурента — Петра Порошенко. Если бы выборы президента состоялись в ближайшее время, то за действующего гаранта проголосовали бы 30,2% тех, кто намерен голосовать и определился со своим выбором, за Порошенко — 12,8%. Замыкает тройку лидеров Юрий Бойко с 11,9%.

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По данным социологов, итоги двух лет работы главы государства положительно или скорее положительно оценивают 24% опрошенных.

Относительно баланса доверия/недоверия на втором году президентства ситуация у Зеленского заметно отличается в лучшую сторону, по сравнению с двумя его предшественниками Порошенко и Януковичем.

Исследование проводилось 16-18 мая 2021 года среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

При опросе использовался метод CATI (телефонные интервью с использованием компьютера). Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Количество опрошенных респондентов — 2 500 человек.

Самый мощный асфальтобетонный завод

В городе Павлоград Днепропетровской области компания Автомагистраль-Юг монтирует самый мощный в Украине асфальтобетонный завод MARINI TOP TOWER 4 500 производительностью 340 тонн в час.

Завод будет задействован в ремонте 70-километрового участка трассы Днепр — Павлоград, который является частью самой длинной трассы М-30 Стрый — Изварино. М-30 будет полностью отремонтирована в рамках программы президента Владимира Зеленского Большая стройка ко Дню Независимости.

Источник: Рейтинг

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