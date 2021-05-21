Українці оцінили Велике будівництво як найбільш вдалу ініціативу Зеленського – опитування

До другої річниці президентства Володимира Зеленського соціологічна група Рейтинг опублікувала опитування, згідно з яким програма інфраструктурної розбудови Велике будівництво отримала найбільше позитивних оцінок українців.

За результатами оцінки окремих сфер розвитку держави та реформ, Велике будівництво на відмінно та добре оцінили 42% опитаних.

У п’ятірку лідерів також увійшли програма Держава в смартфоні (40% позитивних оцінок), звільнення полонених і заручників (38%), зміцнення обороноздатності країни та міжнародна політика — по 30%.

У своїх оцінках програми Велике будівництво одностайні жителі всіх регіонів України, окрім Києва. Мешканці столиці схильні оцінювати результати цієї програми трохи нижче за решту українців.

Крім того, Зеленський залишається лідером електоральних симпатій з відривом у понад 8% від найближчого конкурента — Петра Порошенка. Якби вибори президента відбулися найближчим часом, то за чинного гаранта проголосували б 30,2% тих, хто має намір голосувати та визначився зі своїм вибором, за Порошенка — 12,8%. Замикає трійку лідерів Юрій Бойко з 11,9%.

За даними соціологів, підсумки двох років роботи глави держави позитивно або скоріше позитивно оцінюють 24% опитаних.

Щодо балансу довіри/недовіри на другому році президенства ситуація у Зеленського помітно відрізняється у кращий бік порівняно з двома його попередниками – Порошенком та Януковичем.

Дослідження проводилось 16-18 травня 2021 року серед населення України віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Під час опитування використовували метод CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Кількість опитаних респондентів становила 2 500 осіб.

Найпотужніший асфальтобетонний завод

У місті Павлоград Дніпропетровської області компанія Автомагістраль-Південь монтує найпотужніший в Україні асфальтобетонний завод MARINI TOP TOWER 4 500 продуктивністю 340 тонн на годину.

Завод братиме участь у ремонті 70-кілометрової ділянки Дніпро – Павлоград, яка є частиною найдовшої траси М-30 Стрий – Ізварине. М-30 повністю відремонтують у рамках програми президента Володимира Зеленського Велике будівництво до Дня Незалежності.