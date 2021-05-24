Появление индийского штамма в Украине — вопрос времени — Радуцкий

Украина получила от ВОЗ новые тест-системы, которые способны обнаруживать индийский штамм коронавируса заявил председатель комитета Верховной Рады Михаил Радуцкий.

По мнению Радуцкого, благодаря им Украина сможет оперативно выявить случаи индийской мутации и взять под контроль.

Зато Радуцкий убежден, что появление в Украине индийского штамма — это лишь вопрос времени. Политик отмечает, что вероятно инфекция может попасть через польский или румынскую границу.

Сейчас подозрительные образцы из регионов отправляют в Киев, здесь они проходит через новые тест-системы и если результат на индийский штамм положительный — образцы отправляются в одной из трех лабораторий подтверждения.

— Учитывая миграцию и активное перемещение людей, появление индийского штамма в Украине — это вопрос времени, — сказал Радуцкий.

Вакцинация от коронавируса

На Несмотря на то, что новые мутации могут снижать эффективность вакцин, они все равно дают наилучшую защиту против коронавируса.

Исследователи из Службы общественного здравоохранения Англии выяснили, что вакцина от Pfizer и BioNtech эффективна на 88% против индийской мутации, но для этого человек нужен получить две дозы препарата.